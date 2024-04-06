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Автоэксперт спрогнозировал продление скидок на автомобили в России

Автоэксперт Ракитин: скидки на авто продлятся, если рынок останется перенасыщен

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские автомобильные склады сейчас переполнены, из-за этого многие дилеры начали предлагать скидки. Если рынок будет оставаться перенасыщен машинами, то акции в ближайшее время никуда не пропадут. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

«Автомобили у нас очень дорогие. Это значит, что в какой-то момент рынок просто встанет, потому что покупательная способность у людей не позволит ему развиваться. Это понимают производители, поэтому они откровенно снижают стоимость», — заявил Ракитин.

Между тем продажи новых легковых авто по итогам прошлого месяца стали максимальными с мая 2021 года. В марте россияне приобрели 146,5 тыс. новых «легковушек». Значение в 2,1 раза превысило прошлогодний показатель. Доминировали три бренда: Lada, Haval и Geely.

Ранее стало известно, насколько в России подорожал шиномонтаж за год.

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