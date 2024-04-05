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Россияне стали больше путешествовать по стране

Внутренний турпоток в России за два месяца вырос на 12,5%

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Depositphotos

Внутренний турпоток в России за январь — февраль вырос на 12,5% к прошлому высокому году, рассказал ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

«Мы оптимистично смотрим на этот год. Я думаю, мы преодолеем планку в 80 млн туристических поездок с размещением в гостиницах — то, что мы считаем поездками», — поделился прогнозом представитель Минэкономразвития.

По итогам 2023 года турпоток по России составил почти 78 млн человек. Это на 20% больше, чем в 2022-м. Более того, прошлогодний показатель превысил значение допандемийного 2019 года (73 млн внутренних поездок).

Целевой показатель национального проекта по туризму предполагает, что к 2030 году туристический поток по стране должен достигнуть 140 млн поездок в год.

До этого стало известно, что с начала года спрос на командировки по России за квартал вырос почти на четверть. Чаще всего деловые путешественники летали эконом-классом.

Ранее россиянам посоветовали, куда поехать без визы на майские праздники.

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