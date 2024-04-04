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МВФ не собирается в этом году списывать часть долга Украины в размере $15 млрд

Представитель МВФ Козак: банк не будет в этом году списывать часть долга Украины

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Yuri Gripas/Reuters

Официальный представитель МВФ Джули Козак заявила ТАСС, что Международный валютный фонд (МВФ) не собирается в нынешнем году списывать часть украинского долга в размере $15 млрд.

«Что касается вашего конкретного вопроса, то [у фонда] нет таких планов [по списыванию долга]», — ответила Козак.

Она добавила, что долг Украины был признан устойчивым при соблюдении ряда условий, которые касаются фискальной консолидации, продолжающегося внешнего финансирования с учетом реструктуризации самого долга.

Козак отметила, что ожидает на весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка обсуждение вопроса об оказании бюджетной помощи Украине.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети X, что Киев в рамках займа на политику развития получил от Всемирного банка $1,5 млрд.

Ранее в Раде рассказали о росте госдолга Украины.

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