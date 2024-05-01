Водонаева об отношениях с Боней: «Нельзя назвать дружбой»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее раздражает коллега по «Дому-2» Виктория Боня.

Водонаева объяснила, что за 20 лет общения у них не раз менялось отношение друг к другу. По словам звезды, она и Боня проделали разный жизненный путь и имеют отличающиеся цели, планы и интересы. Телеведущие начали снова общаться, участвуя в совместных проектах.

«У нас нет раздражения друг к другу, у нас по-настоящему доброе, родственное отношение друг к другу. Это нельзя назвать дружбой, но это даже не впишется в формат дружбы. Мы очень хорошо друг друга знаем. И понимаем без слов. Нам комфортно рядом», — поделилась блогерша.

Водонаева отметила, что ее сын Богдан дружит с дочерью Бони Анджелиной. Телеведущая назвала коллегу по «Дому-2» очень добрым, сильным и уверенным в себе человеком.

«Как это может раздражать? Некоторым ее качествам характера еще поучиться можно. Я знаю точно, что если ей нужна будет моя поддержка или помощь — я безоговорочно подставлю ей свое плечо», — заявила телеведущая.

Ранее Виктория Боня потратила миллион рублей на волосы.