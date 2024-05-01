Игрок «Спартака» не смог назвать лучшее воспоминание об Абаскале

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда не смог ответить на вопрос журналиста «Спорт-Экспресса» о лучшем воспоминании, связанном с бывшим главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Не знаю, не могу говорить о нем. Могу о «Спартаке». Прошлое — это прошлое. Он уже не в клубе, поэтому не могу говорить», — заявил футболист.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата России со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив». Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

1 мая красно-белые сыграют в Кубке России против московского «Динамо». Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее стало известно будущее Владимира Слишковича в «Спартаке».