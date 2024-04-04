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В России призвали защитить бизнес от лишних проверок Роструда

Омбудсмен Порочкин предложил ввести временный мораторий на проверки бизнеса в РФ

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Shutterstock

Сбой в государственной информационной системе учета результатов специальной оценки условий труда (ГИС СОУТ), который произошел в прошлом году, может привести к необоснованным проверкам предприятий со стороны Роструда. Об этом рассказал общественный омбудсмен в сфере охраны труда Дмитрий Порочкин на круглом столе «Новые индикаторы риска. Возможные аспекты правоприменения», узнала «Газета.Ru».

По словам Порочкина, в октябре-ноябре 2023 года сбой работы программного обеспечения привел к потере или искажению данных спецоценки за последние 5 лет у многих организаций в системе ГИС СОУТ. При этом новый приказ Минтруда относит отсутствие таких сведений к индикаторам риска нарушений трудового законодательства.

«Как только эти индикаторы заработают, довольно большое количество предприятий попадут под угрозу проверок Роструда, хотя со своей стороны они все требования выполнили», — сказал омбудсмен.

Он добавил, что Минтруд предлагает лабораториям повторно загрузить данные в систему, однако сделать это зачастую невозможно, так как часть из них утратила аккредитацию.

По мнению Порочкина, использовать отсутствие сведений в ГИС СОУТ как критерий риска в нынешней ситуации недопустимо. Он предложил ввести мораторий на применение этого индикатора до восстановления системы.

В марте «Коммерсантъ» писал про сбои в единой общероссийской справочно-информационная системе по охране труда, вызванные некорректным отображением данных о результатах спецоценки труда. По данным «Ъ» первые проблемы в системе были зафиксированы еще в мае прошлого года. Издание сообщало о возможном влиянии этой проблемы на расчет досрочных пенсий около 8 млн человек, занятых на вредных производствах, однако Минтруд в комментарии «Ленте.ру» назвал эту информацию «несоответствующей действительности».

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