Производитель «Апсны» и «Лыхны» возобновил работу

Сухумский винный завод, который производит вина «Апсны» и «Лыхны», возобновил работу. Об этом «Газете.Ru» рассказал источник, близкий к винзаводу.

«Последние месяцы в СМИ активно обсуждали новость о приостановке работы сухумского винзавода ООО «Вина и воды Абхазии» в связи с решением правительства установить тридцатипроцентную ставку акциза на ввозимые виноматериалы. Данное решение так и не вступило в силу и было отменено решением парламента республики Абхазии. Завод восстановил работу», — пояснил собеседник.

Вместо повышения ставок акцизов правительство Абхазии приняло постановление №29 от 29 февраля 2024 года о регулировании цен на алкогольную продукцию, уточнил источник. Согласно документу, минимальный уровень рентабельности производства алкогольной продукции должен составлять 25%.

«Данное решение, которое вступило в силу с 1 апреля 2024 года, отразится на себестоимости товара, а значит и на цене в магазине, в большей степени, чем это бы случилось при повышении ставок акцизов на ввозимые виноматериалы», — заключил источник.

28 февраля сообщалось, что сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии» приостановил свою работу из-за нового акциза на виноматериалы.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин Сухумский пояснил «Газете.Ru», что винный завод в конечном счете договорится с правительством Абхазии, поэтому проблем с поставками его продукции в Россию не будет.

Ранее эксперт назвал последствия приостановки работы производителя «Апсны» и «Лыхны».