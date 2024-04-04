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ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

ФАС запросила у Apple подробную позицию по вопросу бесконтактной оплаты

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у Apple детальное обоснование своей позиции относительно доступа российских платежных систем к технологии бесконтактной оплаты в операционной системе iOS. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного органа.

В настоящее время пользователи iOS в России (включая те устройства, которые были куплены официально в стране) имеют ограниченные возможности использования банковских услуг и совершения платежей из-за того, что Apple удалила из App Store приложения большинства отечественных финансовых организаций и не допускает их туда. Кроме того, компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения из других источников, кроме App Store, отметили в антимонопольной службе.

Технология NFC для бесконтактной оплаты в iOS доступна только через Apple Pay, где нельзя привязать российские банковские карты. Это создает препятствия для использования систем Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay и других на устройствах Apple, подчеркнули в службе.

ФАС также отметила, что согласно заявлению Apple от 25 января 2024 года, компания внесет изменения в iOS, Safari и App Store для пользователей в странах Евросоюза, что позволит им устанавливать альтернативные магазины приложений и использовать NFC для других систем бесконтактной оплаты.

В связи с этим антимонопольная служба пришла к выводу о наличии у Apple технических возможностей для внесения аналогичных изменений на равных условиях и для российских разработчиков.

По мнению ведомства, действия компании могут нарушать антимонопольное законодательство.

Ранее ФАС запланировала стабилизировать цены на строительную арматуру в РФ.

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