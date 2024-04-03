Российскому бизнесу не будут запрещать работать за границей

Правительство РФ не намерено запрещать отечественным компаниям вести бизнес за рубежом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

«Запрещать нашим компаниям вести бизнес за рубежом, тем более в дружеских странах, я считаю, нельзя. Мы этого делать не будем», — сказал представитель кабмина.

До этого аналитики увидели в России признаки улучшения бизнес-климата. Предприниматели стали активнее арендовать офисы, склады и цеха. С начала января спрос на коммерческие помещения вырос на 13% по сравнению с показателями 2023 года.

В конце февраля об улучшении делового климата в России говорил вице-премьер Андрей Белоусов.

На прошлой неделе стало известно, сколько потеряли иностранные компании после ухода из РФ.

Ранее были названы причины медленного внедрения цифровизации в российский бизнес.