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Российскому бизнесу не будут запрещать работать за границей

Мишустин: нельзя запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство РФ не намерено запрещать отечественным компаниям вести бизнес за рубежом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

«Запрещать нашим компаниям вести бизнес за рубежом, тем более в дружеских странах, я считаю, нельзя. Мы этого делать не будем», — сказал представитель кабмина.

До этого аналитики увидели в России признаки улучшения бизнес-климата. Предприниматели стали активнее арендовать офисы, склады и цеха. С начала января спрос на коммерческие помещения вырос на 13% по сравнению с показателями 2023 года.

В конце февраля об улучшении делового климата в России говорил вице-премьер Андрей Белоусов.

На прошлой неделе стало известно, сколько потеряли иностранные компании после ухода из РФ.

Ранее были названы причины медленного внедрения цифровизации в российский бизнес.

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