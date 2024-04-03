Мишустин заявил о постепенном возобновлении использования БПЛА в экономике

Правительство России намерено постепенно «снимать барьеры», сдерживающие более активное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в экономике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

«Приняли стратегию развития этого важного направления. Утвердили национальный проект. Сегодня мы детально понимаем, как будем двигаться дальше. Для достижения практических результатов начнем аккуратно снимать барьеры, которые сдерживают более активное использование беспилотников в экономике», — сказал председатель правительства на выступлении в Госдуме.

Большинство регионов РФ ввели запрет на использование беспилотников еще в 2022 году. Тем не менее, по данным Росавиации, за 2023 год в России на треть выросло число зарегистрированных гражданских дронов.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко говорил, что беспилотники апробируют для доставки лекарственных препаратов и анализов. Это должно сократить время доставки и удешевить ее, отметил глава Минздрава.

Ранее Минэкономики предложило разрешить использование беспилотников для сельского хозяйства.