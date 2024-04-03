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В России взлетели продажи новых «легковушек»

«Автостат»: продажи новых легковых авто стали максимальными с мая 2021 года

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Lada

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам марта составили 146,5 тыс. штук. Значение в 2,1 раза превысило прошлогодний показатель. Об этом пишет аналитическое агентство «Автостат».

«Достигнутый результат является максимальным ежемесячным начиная с мая 2021 года. Иными словами, в марте продажи легковых автомобилей вернулись на докризисный уровень», — говорится в сообщении.

На российском рынке в марте доминировали три бренда: Lada, Haval и Geely. На них пришлось порядка половины (48,4%) реализованных в первый весенний месяц «легковушек».

Доля Lada в продажах составила чуть больше 27%. В прошлом месяце россияне приобрели порядка 40 тыс. машин отечественной марки. Между тем Haval и Geely удалось преодолеть отметку в 10%, реализовав 16 тыс. и 15 тыс. новых легковых авто соответственно.

До этого в России зафиксировали скачок спроса на «легковушки» с пробегом.

Ранее «АвтоВАЗ» побил многолетний рекорд продаж.

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