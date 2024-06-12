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Под Калугой местный житель пробежал с ружьем по улицам

В Козельске вооруженный местный житель стрелял в росгвардейцев

В городе Козельск Калужской области местный житель пробежал с ружьем по улицам и затеял перестрелку с росгвардейцами. Информация об этом появилась в группе «Козельск Live» в социальной сети «ВКонтакте»

«ЧП в Оптина (Оптина пустынь, мужской монастырь. — «Газета.Ru»), — указывается в публикации.

Согласно информации ресурса, силовики временно перекрыли автодорогу в монастырь, а всех прихожан собрали внутри церкви.

«Полиция ищет стрелка», — заключается в сообщении.

В апреле в Ленинградской области 49-летний житель Гатчинского района проявил агрессию в адрес сотрудников полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». По версии следствия, полицейский прибыл по адресу вызова, чтобы задержать нарушителя общественного порядка. Вместо того, чтобы успокоиться, мужчина начал из ружья стрелять в правоохранителя.

Ранее Росгвардия показала видеозапись задержания жителя Коммунара, стрелявшего в полицейского.

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