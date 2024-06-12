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Назван простой способ снижения тревожности

Nature: созерцание природы снижает уровень тревожности

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Pixabay

Ученые из Школы экологических и естественных наук при университете Бангора в Великобритании обнаружили, что созерцание зеленых природных ландшафтов помогает эффективно снижать тревожность. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В исследовании приняли участие 117 взрослых добровольцев. Участники были случайным образом распределены в одну из трех групп для прогулки по городу под руководством сопровождающих. Испытуемые из первой группы сосредоточились на созерцании природных элементов, таких как деревья. Участники из второй группы разгадывали здания, а добровольцы из третьей — общий городской интерьер (природные элементы и здания).

Отмечается, что во время прогулки движения глаз участников отслеживались с помощью специальных очков. После завершения эксперимента ученые попросили добровольцев пройти стандартные тесты для оценки уровня тревожности и настроения.

Результаты показали, что у испытуемых, которые созерцали природу, значительно снизился уровень тревожности и улучшилось настроение. Участники из первой группы также сообщили о том, что чувствовали себя более отдохнувшими после прогулки.

По словам ученых, полученные результаты можно применять в сфере проектирования городской среды. Дополнительное озеленение улиц может быть полезным для психического здоровья населения. Исследователи отметили, что созерцание природы не может полностью заменить традиционные медикаментозные методы лечения тревоги и депрессии, но в качестве элемента комплексной терапии будет уместным.

Ранее ученые нашли особые генетические маркеры депрессии у подростков.

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