Пентагон не опасается российских учений ВМФ в Карибском бассейне

Учения кораблей военно-морского флота (ВМФ) России в Карибском бассейне не угрожают безопасности Соединенных Штатов. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

«Разумеется, мы воспринимаем эти события серьезно, однако данные учения не представляют угрозу США», — заявила Сингх.

Представитель Пентагона отметила, что Вооруженные силы США отслеживают перемещения российских кораблей.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и торжественно прибыл в порт кубинской столицы, Гаваны.

В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков» (носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон»), атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Ранее военный эксперт раскрыл смысл учений РФ у Карибских островов.