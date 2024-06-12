Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пентагон не опасается российских учений ВМФ в Карибском бассейне

Пентагон: учения ВМФ России в Карибском бассейне не угрожают США

close
100%
Минобороны России

Учения кораблей военно-морского флота (ВМФ) России в Карибском бассейне не угрожают безопасности Соединенных Штатов. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

«Разумеется, мы воспринимаем эти события серьезно, однако данные учения не представляют угрозу США», — заявила Сингх.

Представитель Пентагона отметила, что Вооруженные силы США отслеживают перемещения российских кораблей.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и торжественно прибыл в порт кубинской столицы, Гаваны.

В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков» (носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон»), атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Ранее военный эксперт раскрыл смысл учений РФ у Карибских островов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами