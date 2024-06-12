В парламенте Армении произошла драка

В здании парламента Армении драка между оппозицией и представителями действующей власти. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что причиной стала фраза премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «трусливых генералах-дезертирах», оставивших поле боя во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

12 июня у парламента Армении в Ереване, где выступает премьер-министр страны Никол Пашинян, начались стычки между полицией и протестующими. Протестующие пытались прорвать оцепление у здания парламента, при этом силовики пытались их оттеснить. В результате действий полиции у здания парламента страны пострадала журналист Mediahub Наре Геворкян. Позднее стало известно, что в Ереване госпитализировали семь человек после митинга у здания парламента.

Ранее Пашинян в ходе правительственного часа раскричался на оппозиционных депутатов.