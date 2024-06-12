Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В парламенте Армении произошла драка

В парламенте Армении произошла драка между оппозицией и сторонниками власти

close
100%
Пресс-служба парламента Армении

В здании парламента Армении драка между оппозицией и представителями действующей власти. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что причиной стала фраза премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «трусливых генералах-дезертирах», оставивших поле боя во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

12 июня у парламента Армении в Ереване, где выступает премьер-министр страны Никол Пашинян, начались стычки между полицией и протестующими. Протестующие пытались прорвать оцепление у здания парламента, при этом силовики пытались их оттеснить. В результате действий полиции у здания парламента страны пострадала журналист Mediahub Наре Геворкян. Позднее стало известно, что в Ереване госпитализировали семь человек после митинга у здания парламента.

Ранее Пашинян в ходе правительственного часа раскричался на оппозиционных депутатов.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами