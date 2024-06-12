Названа причина обысков у старшего брата Максима Галкина

Обыски в компании старшего брата юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Дмитрия связаны с уголовным делом о хищении в министерстве обороны России. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник.

По данным собеседника издания, заинтересовавшая следователей компания специализируется на ремонте бронетранспортеров. Из офиса организации изъяли носители информации и офисную технику. Уточняется, что следственные мероприятия также прошли в доме брата шоумена, расположенном на Рублевском шоссе.

Незадолго до этого стало известно, что у старшего брата юмориста Максима Галкина Дмитрия прошли обыски.

Дмитрий Галкин трудился в силовых структурах и в сфере продюсирования. Помимо прочего, мужчина занимался производством боеприпасов и был подрядчиком Минобороны.

В конце мая второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Галкина на отказ исключить его из реестра иностранных агентов.

Ранее Алла Пугачева снялась в объятиях Максима Галкина.