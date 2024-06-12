В УЕФА сожалеют, что арбитр Карасев не будет работать на Евро-2024

Председатель судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти сожалеет, что российский арбитр Сергей Карасев не будет работать на Евро-2024, передает «Спорт-Экспресс».

«Мне жаль, что в этом году Сергей не с нами», — сказал Розетти.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля на полях Германии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Российские клубы с февраля 2022 года не принимали участие в еврокубках, а сборная России последний раз играла в отборе к чемпионату мира — 2022.

Ранее Карасев получил назначение на матч иностранных команд.