Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Столтенберг хочет улучшить качество ядерного оружия стран альянса

Столтенберг: страны НАТО должны адаптировать ядерное сдерживание альянса

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Страны НАТО должны адаптировать ядерное сдерживание альянса к новым обстоятельствам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Союзники обсудят продолжающийся процесс адаптации ядерных средств к ситуации в области безопасности. Мы уже достигли серьезного процесса в этом. В июне Нидерланды объявили о готовности F-35 для ядерных миссий. США модернизирует свое ядерное вооружение в Европе», — заявил Столтенберг.

Причиной для необходимости адаптации ядерного сдерживания является якобы «опасная риторика» России. Также Столтенберг утверждает, что задача НАТО осталась прежней — якобы поддержание мира и сдерживание.

До этого в Курчатовском институте рассказали об уникальных ядерных технологиях России.

В Минобороны России также рассказали о втором этапе учений нестратегических ядерных сил.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами