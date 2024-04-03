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Банк «ФК Открытие» оштрафовали на 700 тыс. рублей

ФАС оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу

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Depositphotos

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу. Об этом сообщает официальный сайт службы.

Отмечается, что в рекламе сообщалась привлекательная для потребителей информация о ставке 4% и сумме до 5 млн рублей по кредиту. При этом другие существенные условия не указывались. Потребители получали неполные данные обо всех условиях кредита, определяющих его стоимость, таких как условие о заключении договора страхования и срок кредита.

21 марта ФАС оштрафовала топливные компании ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» на 110 млн рублей.

12 марта Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении авиакомпании S7 («Сибирь») по вопросу ценообразования.

До этого ФАС представила список рекомендаций по определению критериев роста спроса на товары, влияющего на ценообразование.

Ранее стало известно, сколько кредитов россияне берут «на диване».

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