Россиянам рассказали, когда прекратится господство доллара

Тенденция к ослаблению позиций доллара США в мире имеет место, но на устранение доминирования американской валюты в мире уйдут годы. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал старший банкир ВЭБ.РФ, экс-замминистра финансов России Сергей Сторчак, комментируя падение доли доллара в мировых резервах до минимума впервые с 1995 года.

«Ослабление позиций доллара — исторический факт, и на это постоянно обращают внимание и аналитики, и политики. Однако темпы этой тенденции остаются весьма и весьма скромными, причем далеко не повсеместными. Международные резервы оказались как-то в стороне и еще предстоит понять почему», — отметил Сторчак.

По его словам, скорость ослабления позиций доллара была бы еще меньше, если бы Вашингтон не использовал финансовую инфраструктуру национальных рынков для решения политических задач, в частности, в рамках санкционных ограничений.

«Доля национальной валюты в международных резервах, управляемых центральными банками зарубежных стран, является хотя важным, но всего лишь одним из показателей, характеризующих скорее косвенно, чем непосредственно, позиции этой валюты в глобальной экономике, ее востребованность и популярность (как среди официальных пользователей — власти различных уровней, международные организации, многосторонние банки развития, фонды, — так и среди хозяйствующих субъектов, участвующих в международных экономических отношениях) », — пояснил банкир.

В числе других важных показателей востребованности национальной валюты Сторчак назвал ее доли, например, в инвойсах, оформляемых при проведении экспортно-импортных поставок, в трансграничных денежных переводах и платежах во внешней торговле (как товарами, так и услугами, например, при страховании сделок).

«Оценивать перспективы использования нацвалюты по одному показателю, мягко говоря, некорректно. В зависимости от обстоятельств и целей исследования аналитики отдают предпочтение либо комплексному изучению тенденций в том, что касается глобальных позиций нацвалюты, либо рассматривают более узкий контекст По мнению автора статьи об ослаблении позиций доллара, его «сила» определяется, в первую очередь, наличием огромного спроса на него как на валюту инвойсов и окончательных расчетов, прежде всего, в аккредитивной форме», — сказал Сторчак.

По его словам, в этих сферах применения «американца» его доля — и, соответственно, роль — остается доминирующей, хотя и колеблется время от времени в интервале от 60% до 70%. За последние годы лишь юаню удалось слегка пошатнуть позиции доллара — пока именно пошатнуть, но не вытеснить, уточнил Сторчак.

«Крупнейшие держатели международных резервов, номинированных в долларах (например, Япония, Швейцария и ряд других стран), не заинтересованы «играть» против «американца», рискуя лишиться значительной части накопленного богатства. Как долго сохранится доминирование доллара в глобальной экономике, предсказать невозможно. Исторические параллели с вытеснением британского фунта стерлингов из международных валютно-кредитных отношений, к которым иногда прибегают исследователи, не вполне уместны», — подчеркнул старший банкир.

По его словам, цифровые финансовые активы начинают укреплять позиции, и формируется совершенно другая по своему содержанию финансовая инфраструктура международных расчетов и платежей. В ее центре — не столько классические коммерческие банки, сколько IT-компании и их технологии. Сторчак не исключил, что ослабление позиций доллара может ускориться. Но на устранение доминирования доллара (в широком контексте) уйдут годы.

По данным МВФ, доля доллара в мировых резервах в 2023 году впервые за последние 28 лет упала ниже 58,41%.

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