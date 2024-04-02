В ЦБ заявили о планах снизить ключевую ставку

Ключевую ставку Банка России, которая в данный момент составляет 16%, получится снизить во второй половине года. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с представителями парламентской партии «Новые люди», передает РИА Новости.

«Эльвира Набиуллина на закрытой встрече с фракцией «Новые люди» заявила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине года», — заявили в пресс-службе партии.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В последний раз, 22 марта, регулятор принял решение сохранить показатель ключевой ставки в России на отметке в 16%. Последний раз ставка повышалась 18 декабря 2023 года.

До этого заемщики сильно сократили спрос на потребительские кредиты и ипотеку.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связал такую динамику в том числе с мерами Центрального банка РФ по охлаждению рынка — ростом во второй половине года ключевой ставки, а затем и рыночных ставок.

Ранее россияне перестали обращать внимание на ставки по микрозаймам.