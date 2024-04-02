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Казахстанский Halyk Bank остановил обслуживание карт «Мир»

Казахстанский Halyk Bank не обслуживает карты «Мир» с 27 февраля

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Владислав Воднев/РИА Новости

Казахстанский Halyk Bank остановил обслуживание карт «Мир» с 27 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника кол-центра финансовой организации.

«Последнее изменение было 27 февраля, карты «Мир больше не обслуживаются», — пояснил сотрудник.

Он добавил, что карты «Мир» больше не обслуживаются в банкоматах. также их нельзя использовать с PoS-терминалами. Собеседник агентства не уточнил причин остановки обслуживания карт.

До этого оператор национальной платежной системы «Элкарт» сообщал, что карты платежной системы «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля. Причиной стали введенные США санкции.

С 30 марта армянские банки, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card, прекратили обслуживать карты «Мир» из-за опасений попасть под санкции США.

Ранее часть банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России.

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