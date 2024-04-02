Forbes назвал имя самого богатого человека в мире

Глава конгломерата Moët Hennessy — Louis Vuitton (LVMH) Бернар Арно второй год подряд занял первую строчку в ежегодном рейтинге богатейших миллиардеров мира по версии американского Forbes .

Состояние 75-летнего француза оценивается в $233 млрд, что на $22 млрд больше показателя прошлого года.

Арно контролирует крупнейшего в мире производителя предметов роскоши LVMH, в активы которого входят десятки премиальных брендов, включая Louis Vuitton, Dior, Fendi, Celine, Loro Piana, Loewe, Kenzo, Givenchy, Marc Jacobs, Sephora, Dom Pérignon, Hennessy и Tiffany & Co. По данным Forbes, главный актив миллиардера – его доля акций в LVMH. Кроме того, принадлежащий Арно холдинг Agache владеет инвестициями в стриминговый сервис Netflix и ByteDance – компанию-владельца TikTok.

Второе место в новом рейтинге богачей планеты, как и год назад, досталось основателю Tesla и SpaceX Илону Маску с состоянием $195 млрд. Американский предприниматель не только сохранил, но и немного улучшил прошлогодний результат ($180 млрд). Тем не менее, ему пока не удалось превзойти рекордный для себя показатель 2019 года в $219 млрд, когда Маск возглавлял список Forbes. Основу его капитала составляют акции Tesla, при этом, согласно данным издания, бизнесмен заложил более половины принадлежащих ему бумаг в качестве залога по личным кредитам на сумму до $3,5 млрд. Третье место осталось за основателем Amazon Джеффом Безосом — капитал оценили в $194 млрд — против $114 млрд годом ранее.

Бывший глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, в прошлом году выбывший из первой пятерки рейтинга, на этот раз сумел вернуться в нее, заняв четвертое место с состоянием $177 млрд. Это почти втрое превышает оценку его капитала за 2023 год ($64,4 млрд). Последний раз Цукерберг входил в топ-5 богатейших миллиардеров мира по версии Forbes в 2021-м с активами на $97 млрд.

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