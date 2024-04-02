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В России выросло производство крупнотоннажных полимеров

Новак: в России в 2023 году выросло производство крупнотоннажных полимеров

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Depositphotos

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в России выросло производство крупнотоннажных полимеров. Его цитирует РИА Новости.

По словам Новака, в стране уделяют особое внимание развитию перспективной отрасли нефтегазохимии. За 20 лет она добилась существенного сдвига на этом направлении — Российская Федерация перестала зависеть от поставок импортных крупнотоннажных полимеров, отметил он.

«Их производство в стране с 2010 года увеличилось более чем в 2 раза — с 3,5 до 7,3 миллиона тонн в 2023 году», — заявил вице-премьер.

Он добавил, что следующая задача РФ – обеспечить переработку нефтехимического сырья в конечную продукцию, то есть в товары народного потребления.

До этого сообщалось, что российские ученые синтезировали триблочные термополимеры для применения в наноматериалах.

Некоторые полимеры способны самособираться в сложные структуры под действием растворителей с подобранной селективностью. Иными словами, полимерные молекулы «склеиваются» в предмет определенной формы с микроструктурой.

Ранее российские ученые разработали «полимерную корку» для защиты земли со свалок.

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