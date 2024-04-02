В Германии задержано судно по подозрению в нарушении санкций

Германские таможенники задержали в порту города Росток судно по подозрению в нарушении санкций против России. Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на управление портов и мореходства Ростока.

«Из-за наличия на борту товаров, подпадающих под санкции ЕС, судно получило распоряжение таможни о задержании. Таким образом, выход из порта запрещен», — указано в сообщении пресс-службы управления.

Речь идет о 193-метровом грузовом судне, следовавшем под флагом Маршалловых островов из России. Судно зашло в порт Ростока из-за неполадки с гребными винтами. Какой именно груз на борту судна вызвал подозрение германской таможни — не уточняется, однако главное таможенное управление в Штральзунде утверждает, что любой товар, попавший в ЕС, подлежит контролю и проверке.

До этого в Индии пожаловались на ущерб от антироссийских санкций.

Ранее в России резко выросли траты на ювелирные украшения.