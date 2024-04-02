Дефицит бюджета Польши превысил допустимый в ЕС порог

Дефицит госбюджета Польши в 2023 году превысил порог в 3% ВВП, установленный Евросоюзом, пишет портал Interia.pl.

Согласно предварительным данным, показатель по итогам прошлого года составил 5,1%. Теперь от Варшавы могут потребовать скорректировать расходы. В противном случае Польше могут грозить штрафы.

Однако не исключено, что никаких мер в отношении страны не последует, отмечает издание. Дело в том, что значительная доля дефицита польского госбюджета вызвана ростом расходов на оборону. Осенью 2023 года страны ЕС договорились о запуске процедуры чрезмерного бюджетного дефицита в отношении государств объединения с высокими оборонными расходами.

До этого аналитики предупредили, что США скоро может лишиться статуса сверхдержавы из-за растущего государственного долга. В январе госдолг Штатов превысил $34 трлн.

Ранее госдолг России рухнул до минимумов времен начала СВО.