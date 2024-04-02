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Володин рассказал об успеха России в экономике, несмотря на санкции

Володин: Россия остается пятой экономикой мира, несмотря на санкции

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия, несмотря на беспрецедентное давление, в 2023 году заняла пятое место в рейтинге стран мира по показателю ВВП по паритету покупательной способности и названа крупнейшей экономикой в Европе. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что политическая система и экономическая модель, созданные президентом РФ Владимиром Путиным, вновь доказали свою эффективность.

По словам Володина, государства, которые ввели санкции в отношении России, столкнулись с негативными последствиями. Например, заметно растет отставание США от Китая.

При этом спикер Госдумы обратил внимание на то, что страны, отказавшиеся присоединяться к антироссийским санкциям, опередили союзников США. В частности, речь идет об Египте и Индонезии, о Мексике, Саудовской Аравии и Турции.

Володин добавил, что России еще предстоит войти в четверку ведущих экономических держав.

Накануне Путин поручил правительству обеспечить для экономики страны не менее чем четвертое место в числе крупнейших в мире по показателю ВВП по паритету покупательной способности.

Ранее сообщалось, что в налоговый кодекс внесут крупные поправки.

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