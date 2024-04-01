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Альфа-Банк заключил кредитное соглашение с ГТЛК

Альфа-Банк профинансирует ГТЛК на 50 млрд рублей

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Пресс-служба Альфа-Банка

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получит у Альфа-Банка кредит на сумму до 50 млрд рублей на семь лет, сообщает пресс-служба банка.

«Предоставленные средства будут направлены на финансирование сделок по новому бизнесу в 2024 году по приобретению отечественной транспортной техники», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Альфа-Банке, партнерство с ГТЛК успешно развивается уже долгие годы и включает в себя разнообразные банковские услуги, в том числе финансирование инвестиционных и других проектов компании.

Ранее сообщалось, что первые 8 предприятий, имеющие статус малых технологических компаний (МТК), получили льготные кредиты по ставке 3% годовых. Общий объем заключенных кредитных договоров с компаниями, имеющими статус МТК, составил 2 млрд рублей.

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