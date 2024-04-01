Стало известно, как сократилась зависимость РФ от экспорта

В 2023 году доля экспорта товаров и услуг в структуре российского ВВП упала до рекордно низкого уровня ― 23,3%, что является минимумом по крайней мере с середины 1990-х годов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на анализ данных Росстата.

По сравнению с 2022 годом показатель сократился на 4,4 процентного пункта с 27,7%. В условиях санкционного давления роль внутреннего спроса для экономики России становится более значимой, отмечают эксперты, опрошенные изданием.

Согласно данным ЦБ РФ, в 2023 году экспорт товаров и услуг России составил $465,4 млрд ― на 27% меньше показателя предыдущего года. При этом на поставки товаров пришлось $424 млрд.

«Действительно, экспорт в отношении к ВВП стал рекордно низким в современной истории, об этом свидетельствуют данные Росстата», ― подтверждает научный сотрудник ИЭП им. Гайдара Дмитрий Кузнецов.

Чистый экспорт (разница между экспортом и импортом) в 2023 году опустился до 4,3% ВВП ― минимального значения с 1997 года. Это произошло на фоне частичного восстановления импорта до 19% после исторического минимума 2022 года в 15%. Тем не менее доля импорта все еще остается ниже среднего уровня 2011―2021 годов, когда она стабильно превышала 20%.

Основными причинами сокращения экспортных поставок стали снижение мировых цен на энергоресурсы, а также санкционные ограничения, перенаправление российского экспорта на нейтральные рынки с предоставлением дисконтов. Так, согласно МВФ, средняя цена на нефть в 2023 году составила $80,6 за баррель ― на 16% ниже, чем годом ранее. Доля минеральных продуктов в стоимостном объеме российского экспорта снизилась до 61% против 66% в 2022 году.

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