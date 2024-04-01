Названы причины медленного внедрения цифровизации в российский бизнес

Недостаток финансирования, проблемы с интеграцией разных сервисов и низкое качество cобранных данных остаются главными барьерами для цифровой трансформации малого и среднего бизнеса в России. Это следует из совместного исследования маркетингового агентства «Dинамика », МТПП и FAVES Communications. Копия есть у «Газеты.Ru».

В опросе 42% предпринимателей указали на низкое качество, неоднородность или недостаток данных как ключевое препятствие на пути цифровизации. Еще 44% жалуются на сложности синхронизации различных программ, а 57% — на отсутствие необходимого финансирования.

В то же время бизнес признает важность цифровизации маркетинга и коммуникаций — на это направление приходится 22% инвестиций в IT-трансформацию наравне с автоматизацией бизнес-процессов (24%). Однако эффективность маркетинга напрямую зависит от качества больших данных.

«Качество, неоднородность и недостаток данных для анализа ведут к ошибочным выводам и прогнозам, что может прямо сказаться на бизнес-результатах компании », — считает основатель маркетингового агентства «Dинамика» Ольга Шестель.

При этом у многих компаний даже сбор данных не автоматизирован — на это жалуются 57% респондентов.

«Большой объем информации по-прежнему ведется в таблицах excel и текстовых документах, причем зачастую данные отличаются неоднородностью и хаотичностью, а это делает анализ либо невозможным, либо слишком долгим», — отметила Шестель.

Кроме того, барьерами для внедрения больших данных называют некомпетентность сотрудников (43%), устаревшую технику (38%) и риски нарушения закона о персданных (33%). Нередки случаи прямого саботажа со стороны работников, отказывающихся от новых систем.

В целом лишь 41% малых и средних компаний уже используют технологии больших данных, еще 22% планируют внедрить их. Остальные 37% цифровой трансформацией пока не озадачены.

Наиболее распространены большие данные для анализа потребностей клиентов (32%) и прогнозирования спроса (30%), также их применяют для HR-аналитики (28%), производственной оптимизации (26%) и оценки рисков (23%).

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