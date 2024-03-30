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Карты «Мир» перестанут работать в большинстве банков Армении с 30 марта

Армянские банки прекратят с 30 марта обслуживание карт «Мир»

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Мария Девахина/РИА Новости

Представители платежной системы Армении Armenian Card (ArCa) заявили, что банки республики прекратят с субботы, 30 марта, обслуживание карт «Мир». Об этом сообщает РИА Новостии.

В публикации отмечается, что обслуживание российских карт продолжит «ВТБ Армения».

В союзе банков Армении подчеркнули, что подобное решение было принято из-за риска вторичных санкций.

В Центральном банке Армении подчеркнули, что коммерческие кредитные организации имеют возможность самостоятельно решить, с какими платежными системами они будут работать.

До этого 19 марта сообщалось, что Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту «Мир» из-за угрозы попасть под американские санкции.

Также стало известно, что платежная система Армении официально уведомила российскую Национальную систему платежных карт (НСПК), что банки — участники ArCA прекратят обслуживание карт «Мир» в конце марта.

Ранее стало известно, что крупный казахстанский банк прекратит операции по картам «Мир».

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