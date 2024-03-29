Генсек СНГ оценил шансы содружества создать замену SWIFT

Страны СНГ имеют все необходимое для создания полноценной альтернативы SWIFT, заявил генеральный секретарь содружества Сергей Лебедев. Его слова приводит ТАСС.

«Создать эффективную систему взаимных расчетов и банковских платежей взамен SWIFT, чтобы никто не заглядывал в наш карман, нам вполне, уважаемые коллеги, по силами», — сказал Лебедев в рамках пленарной сессии Международного экономического форума государств-участников СНГ.

На прошлой неделе постпред Крыма Георгий Мурадов рассказал, что в республике готовят запуск системы взаимозачетов в качестве альтернативы SWIFT для расчетов с зарубежными партнерами.

До этого аналитики предупредили, что блокировки платежей из РФ со стороны западных стран могут спровоцировать создание аналога SWIFT в рамках БРИКС и подорвать позиции доллара США.

Ранее сообщалось, что SWIFT запустит новую цифровую валютную платформу.