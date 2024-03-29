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Генсек СНГ оценил шансы содружества создать замену SWIFT

Генсек СНГ Лебедев: содружеству по силам создать эффективную замену SWIFT

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РИА «Новости»

Страны СНГ имеют все необходимое для создания полноценной альтернативы SWIFT, заявил генеральный секретарь содружества Сергей Лебедев. Его слова приводит ТАСС.

«Создать эффективную систему взаимных расчетов и банковских платежей взамен SWIFT, чтобы никто не заглядывал в наш карман, нам вполне, уважаемые коллеги, по силами», — сказал Лебедев в рамках пленарной сессии Международного экономического форума государств-участников СНГ.

На прошлой неделе постпред Крыма Георгий Мурадов рассказал, что в республике готовят запуск системы взаимозачетов в качестве альтернативы SWIFT для расчетов с зарубежными партнерами.

До этого аналитики предупредили, что блокировки платежей из РФ со стороны западных стран могут спровоцировать создание аналога SWIFT в рамках БРИКС и подорвать позиции доллара США.

Ранее сообщалось, что SWIFT запустит новую цифровую валютную платформу.

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