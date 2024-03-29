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В Италии призвали вернуть Россию в европейскую семью

Экс-замглавы Минэк Италии Джерачи: необходимо вернуть РФ в европейскую семью

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Shutterstock

Санкции стран Запада в отношении России наносят существенный урон экономике Италии, для которой торговля с РФ не выбор, а необходимость. Об этом ТАСС заявил бывший заместитель министра экономического развития республики Микеле Джерачи.

Европейская страна продолжает экспортировать в РФ много товаров, однако теперь это стало намного сложнее, отметил экс-замглавы минэкономразвития.

Политическая партия Джерачи «Индипенденца» призывает вернуть Россию в европейскую семью и продолжить расширять сотрудничество на евразийском пространстве.

«Италия и Россия всегда поддерживали очень хорошие торговые отношения, у нас большой потенциал», — заключил Джерачи.

До этого аналитики увидели в России признаки улучшения бизнес-климата. Предприниматели стали активнее арендовать офисы, склады и цеха.

На днях посол РФ объяснил, почему японский бизнес не хочет уходить из России.

Ранее Россия впервые вошла в топ-4 торговых партнеров Китая.

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