Прокуратура потребовала изъять активы «Макфы» в пользу государства

Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства акции крупнейшего в России производителя макаронных изделий — группы «Макфа». Об этом сообщает РИА Новости.

Надзорное ведомство направило в Центральный районный суд Челябинска иск с требованием обратить в доход государства активы АО «Макфа» и связанных с ним компаний.

Судебное заседание запланировали на 9 апреля. Как пояснил агентству источник в правоохранительных органах, иски подали к бывшим депутатам Госдумы Вадиму Белоусову и Михаилу Юревичу, их родственникам и всем, имеющим доступ к управлению компаниями концерна. В публикации уточнили, что парламентарии нарушили антикоррупционное законодательство.

«Совокупная стоимость этих фирм превышает 46 миллиардов рублей, а ежегодная выручка превышает 41 миллиард», — отметил источник. Он обратил внимание, что Юревич и Белоусов фактически владели коммерческими компаниями, но сведения о них не декларировали и в контрольные органы не сообщали. В группу входили Челябинская макаронная фабрика, Сосновский комбинат хлебопродуктов, Челябинский хлебокомбинат №1, которые до этого были в собственности государства. На их основе образовали АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат».

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять «Кубань-Вино» в собственность государства.