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Стало известно, как повлияла высокая ключевая ставка ЦБ на покупки россиян

«Выберу.ру»: каждый пятый опрошенный отложил крупные покупки в 2024 году

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Алексей Майшев/РИА Новости

Каждый пятый опрошенный россиянин отложил решение о крупных покупках в условиях высокой ключевой ставки. К такому выводу пришли эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру», проанализировав данные опроса 3 тыс. пользователей старше 18 лет. Копия есть у «Газеты.Ru»

21% респондентов признались, что сделали выбор в пользу переноса крупных трат, хотя их расходы пока не претерпели изменений. Треть участников отметили, что сократили траты из-за роста цен. Вместе с тем 17% указали, что используют высокие ставки по вкладам для приумножения сбережений.

Еще 12% опрошенных стали внимательнее планировать бюджет. 10% увеличили траты, указав, что пока не получается откладывать деньги. Для 7% респондентов ситуация не изменилась с точки зрения распоряжения личными финансами.

«При ужесточении денежно-кредитной политики и высоких ставках на кредиты пользователи финансовых продуктов, как правило, проявляют большую осторожность при оформлении новых долговых обязательств и переходят на сберегательную модель поведения», — пояснил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Тем не менее, отметил он, покупательская активность сохраняет позитивную динамику благодаря развитию импортозамещения и спросу на отечественные бренды.

До этого аналитики увидели в России признаки улучшения бизнес-климата.

Ранее ЦБ оценил темпы роста цен в России.

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