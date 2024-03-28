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В России выросла доля финансово неустойчивых домохозяйств

ВШЭ: более 60% российских семей признаны финансово неустойчивыми

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Shutterstock

С середины 2023-го доля россиян, находящихся в финансово неустойчивом положении, выросла с 56,4 до 62,4%. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование НИИ ВШЭ «Барометр экономического поведения домашних хозяйств».

Финансовую неустойчивость авторы определяют в широком и узком смыслах. В широком — это домохозяйства без ликвидных сбережений или с признаками перекредитованности, когда на обслуживание кредита уходит от 30% дохода или есть просрочки по платежам. Таких насчитывается 62,4%.

В узкой трактовке финансово неустойчивыми считаются семьи без сбережений в сочетании с низкой самооценкой материального положения или перекредитованностью. Их доля составляет 21,4%, пишет издание.

При этом доля перекредитованных респондентов, отдающих от 30% дохода на кредиты, незначительно выросла к началу 2024 года до 5% после снижения осенью до 3,9%. А доля имеющих просрочки по платежам и займам за полгода сократилась вдвое — с 3,8 до 2%.

Авторы отмечают рост доли финансово неустойчивых домохозяйств вопреки снижению официального уровня бедности до рекордного минимума 9,3% населения в 2023 году по данным Росстата.

До этого эксперты зафиксировали негативный вклад человеческого капитала в ВВП РФ.

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