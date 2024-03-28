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Евросоюз предупредили о кризисе из-за пошлин на российское зерно

В Россельхознадзоре заявили, что пошлины ЕС на зерно не страшны для России

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Seth Perlman/AP

Планы Евросоюза ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в случае реализации никак не повредят Москве, а ударят по самим европейским поставщикам. Такое мнение выразил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, слова которого передает РИА Новости.

«Зерно твердых сортов, которое производится в России, нужно для их переработки. В первую очередь, это Испания, Италия. Они могут найти где-то в другом месте, но это будет дороже», — отметил Данкверт.

По его словам, подобные действия в первую очередь ударят по европейскому рынку. Также глава Россельхознадзора предупредил, что следствием таких мер может стать потеря европейскими покупателями перевалочных мощностей.

28 марта власти Польши сообщали, что успех переговоров по зерну с Украиной в Варшаве маловероятен.

При этом Франция и Польша выступили за ужесточение ограничений на импорт продуктов питания с Украины, чтобы предотвратить «дестабилизацию сельскохозяйственных рынков ЕС».

Ранее польские фермеры захотели отставки правительства на фоне протестов.

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