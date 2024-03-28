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Стало известно о серьезной проблеме в мировой нефтеперерабатывающей отрасли

Reuters: более 20% мощностей НПЗ в мире столкнулись с угрозой закрытия

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Global Look Press

Более пятой части мировых нефтеперерабатывающих мощностей находится под угрозой закрытия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie.

По оценке аналитиков, подобные риски существуют у 21% из 465 проанализированных активов. Причина кроется в снижении рентабельности бензина и мерах по сокращению выбросов углекислого газа, пояснили эксперты.

Наибольшее количество объектов с высоким уровнем риска находится в Европе. Речь идет об 11 НПЗ, на долю которых приходится 45% от общего числа предприятий на гране закрытия.

Ожидается, что рентабельность бензина к концу этого десятилетия еще сильнее сократится по мере снижения спроса и смягчения санкций в отношении России, а ожидаемые налоги на выбросы углерода «начнут кусаться». В результате эксплуатационные расходы могут вырасти настолько, что закрытие окажется единственным вариантом, резюмировала старший аналитик Wood Mackenzie по маслам и химикатам Эмма Фокс.

До этого в России назвали способы борьбы с дефицитом топлива.

Ранее экономист спрогнозировала цены на российских заправках в апреле.

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