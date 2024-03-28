Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты оценили траты украинцев на казино

Инсайдер UA: в 2023 году украинцы ежедневно проигрывали казино $10,18 млн

close
100%
Depositphotos

В 2023 году украинцы ежедневно проигрывали онлайн-казино $10,18 млн. Эти данные приводит интернет-издание «Инсайдер UA».

Подчеркивается, что все эти средства могли также пойти на военную помощь. При этом налоговые поступления в бюджет от игорного бизнеса составили в 2023 году $272,5 млн.

До этого украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что 90% бойцев ВСУ на передовой страдают игровой зависимостью.

«Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных», — заявил депутат.

По словам украинского солдата-аэроразведчика 59-й бригады ВСУ Павла Петриченко, «эпидемия игромании» в армии началась после того, как власти страны легализовали онлайн-казино в 2020 году. Он считает, что на время действия военного положения необходимо ввести верификацию игроков, чтобы не допускать к азартным онлайн-играм пользователей, которые получают заработную плату из воинских частей.

Ранее на известного блогера завели дело за систематическую рекламу онлайн-казино.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами