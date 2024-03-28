Эксперты оценили траты украинцев на казино

В 2023 году украинцы ежедневно проигрывали онлайн-казино $10,18 млн. Эти данные приводит интернет-издание «Инсайдер UA».

Подчеркивается, что все эти средства могли также пойти на военную помощь. При этом налоговые поступления в бюджет от игорного бизнеса составили в 2023 году $272,5 млн.

До этого украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что 90% бойцев ВСУ на передовой страдают игровой зависимостью.

«Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных», — заявил депутат.

По словам украинского солдата-аэроразведчика 59-й бригады ВСУ Павла Петриченко, «эпидемия игромании» в армии началась после того, как власти страны легализовали онлайн-казино в 2020 году. Он считает, что на время действия военного положения необходимо ввести верификацию игроков, чтобы не допускать к азартным онлайн-играм пользователей, которые получают заработную плату из воинских частей.

Ранее на известного блогера завели дело за систематическую рекламу онлайн-казино.