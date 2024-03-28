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Песков высказался о роли дружеских отношений в переговорах

Песков: хорошие отношения лидеров стран помогали решать самые сложные вопросы

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MGIMO360 TV/YouTube

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у западных политиков нет политической воли к созданию хороших конструктивных личных отношений с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Пескова, пользу таких отношений неоднократно доказывала дружба Путина с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что это «помогало решать самые сложные вопросы».

Заявление Пескова стало комментарием к заявлению Шредера о том, что его дружба с Путиным может помочь разрешить украинский конфликт, который не может завершиться победой той или иной стороны.

По его словам, личные отношения бывают полезны в решении политических проблем. Он также посчитал неправильным забывать «все, что было позитивного между нами в политике в прошлом».

До этого экс-президент Дональд Трамп говорил, что с Россией лучше ладить, чем конфликтовать из-за большего количества ядерного оружия.

Ранее Шрёдер заявил, что для решения по Украине нужна инициатива Германии и Франции.

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