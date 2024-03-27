Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США умер лауреат Нобелевской премии по экономике

Лауреат Нобелевской премии по экономике Канеман скончался в возрасте 90 лет

close
100%
Global Look Press

Лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на дочь ученого, Дебору Трейсман.

Канеман был известен как один из авторов поведенческой экономики и теории перспектив. Эта теория описывает принятие решений в условиях неопределенности и риска.

Также Каменам в ходе научных изысканий активно критиковал понятие Homo economicus («экономического человека»), считая, что людям более свойственно действовать под влиянием недавних событий и делать поспешные выводы.

До этого в Подмосковье не выходя из комы умер солист панк-группы «Плаксы» Павел Якухин.

Избитого музыканта обнаружили 20 марта в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха, где он проживал. Как рассказали знакомые панк-рокера, в тот вечер он встречался с друзьями, и на него напали неизвестные молодые люди в черных капюшонах.

Ранее стало известно о наследстве Александра Ширвиндта.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами