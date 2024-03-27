В США умер лауреат Нобелевской премии по экономике

Лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на дочь ученого, Дебору Трейсман.

Канеман был известен как один из авторов поведенческой экономики и теории перспектив. Эта теория описывает принятие решений в условиях неопределенности и риска.

Также Каменам в ходе научных изысканий активно критиковал понятие Homo economicus («экономического человека»), считая, что людям более свойственно действовать под влиянием недавних событий и делать поспешные выводы.

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