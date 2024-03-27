В Раде рассказали о росте госдолга Украины

Депутат Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что госдолг страны за два года вырос на $50 млрд, до $143,7 млрд. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«Уже в марте, в котором мы привлекли около $9 млрд льготных кредитов, рост государственного долга восстановится и существенно ускорится», — заявил он.

При этом он отметил снижение госдолга в начале 2024 года. Депутат напомнил, что в ближайшее время долговая нагрузка на Украину будет облегчена из-за реструктуризации долга перед официальными кредиторами из G7 и Парижского клуба до конца марта 2027 года, а перед коммерческими кредиторами — до августа 2024 года. Кроме того, он указал на возможность реструктуризации и коммерческого долга до 2027 года.

До этого депутат Рады Гетманцев заявил, что в 2023 году госдолг Украины составил $145,6 млрд, что вдвое больше, чем до начала СВО.

По словам депутата, в 2023 году в валютном эквиваленте госдолг увеличился на 30,4%, прибавив $33,9 млрд, а отношение государственного долга к ВВП составило около 85%. В 2022 году пропорция составляла 78,4%, в 2021 году — 48,9%. Наибольшее влияние на рост задолженности оказало получение льготных кредитов от Евросоюза на сумму €18 млрд. Кроме того, Украина получала кредиты по программам МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.

Ранее госдолг Украины на одного жителя за 9 лет вырос в 4 раза, до $5,5 тыс.