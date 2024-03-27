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ЦБ облегчил валютный контроль для компаний-экспортеров

ЦБ: с 1 апреля будет повышен до 1 млн рублей порог для внешнеторговых контрактов

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Илья Питалев/РИА Новости

Центробанк повысил до 1 млн рублей порог для внешнеторговых контрактов, по которым компании не обязаны предоставлять документы в банки. Ранее этот лимит составлял 600 тыс. рублей. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 апреля 2024 года.

Кроме того, бизнесу больше не нужно направлять в уполномоченные кредитные организации перевозочные документы при перемещении товаров в рамках ЕАЭС. Такими сведениями банки будут обмениваться с Федеральной таможенной службой в электронном формате.

Еще одно важное новшество — участники внешнеэкономической деятельности получили право проводить валютные расчеты по контрактам через любой уполномоченный банк, а не только тот, где они обслуживаются.

В указании ЦБ также урегулированы вопросы документооборота и отчетности по сделкам с зарубежными контрагентами в наличной валюте. При этом расширен перечень сведений, которые банки должны отражать в ведомостях валютного контроля для более детального мониторинга операций.

До этого стало известно, сколько долгов по бюджетным кредитам могут списать регионам.

Ранее швейцарские банки начали закрывать счета россиян.

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