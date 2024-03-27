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СПБ Биржа нацелилась на IPO компаний из санкционных списков

СПБ Биржа может стать площадкой для публичных размещений санкционных компаний

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Depositphotos

СПБ Биржа нацелится на проведение IPO компаний, оказавшихся под западными ограничениями. Об этом «РБК Инвестициям» рассказал ее руководитель Евгений Сердюков.

«У нас имеется опыт запуска новых торговых сегментов и организации масштабных IPO, плюс готовая инфраструктура для публичного привлечения капитала подобными участниками», — отметил Сердюков.

По его словам, размещение акций на бирже позволит компаниям из санкционного списка диверсифицировать источники финансирования и расширить круг инвесторов, в том числе из-за рубежа. «Видим высокий потенциал у IPO предприятий в приоритетных высоких технологических нишах», — указал глава площадки.

До этого в Минфине РФ призывали биржи оперативно «решить вопрос» с выводом на публичный рынок подсанкционных участников, не вдаваясь в детали.

«Это большой потенциал, и мы надеемся совместно с коллегами положительно урегулировать данный аспект», — заявлял и.о. директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев

План монетизировать экономический суверенитет путем публичных размещений впервые обсуждался в Госдуме РФ в ноябре 2022 года По мнению депутата Аксакова, СПБ Биржа может стать уникальной торговой площадкой для листинга акций таких эмитентов, привлекательной в том числе и для иностранных инвесторов из недружественных стран.

До этого стало известно, в бумаги какой страны стали чаще инвестировать россияне.

Ранее Минфин начал изучать возможность обмена замороженных активов на СПБ Бирже.

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