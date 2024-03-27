СПБ Биржа нацелилась на IPO компаний из санкционных списков

СПБ Биржа нацелится на проведение IPO компаний, оказавшихся под западными ограничениями. Об этом «РБК Инвестициям» рассказал ее руководитель Евгений Сердюков.

«У нас имеется опыт запуска новых торговых сегментов и организации масштабных IPO, плюс готовая инфраструктура для публичного привлечения капитала подобными участниками», — отметил Сердюков.

По его словам, размещение акций на бирже позволит компаниям из санкционного списка диверсифицировать источники финансирования и расширить круг инвесторов, в том числе из-за рубежа. «Видим высокий потенциал у IPO предприятий в приоритетных высоких технологических нишах», — указал глава площадки.

До этого в Минфине РФ призывали биржи оперативно «решить вопрос» с выводом на публичный рынок подсанкционных участников, не вдаваясь в детали.

«Это большой потенциал, и мы надеемся совместно с коллегами положительно урегулировать данный аспект», — заявлял и.о. директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев

План монетизировать экономический суверенитет путем публичных размещений впервые обсуждался в Госдуме РФ в ноябре 2022 года По мнению депутата Аксакова, СПБ Биржа может стать уникальной торговой площадкой для листинга акций таких эмитентов, привлекательной в том числе и для иностранных инвесторов из недружественных стран.

До этого стало известно, в бумаги какой страны стали чаще инвестировать россияне.

Ранее Минфин начал изучать возможность обмена замороженных активов на СПБ Бирже.