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Названы топ-10 популярных в России брендов

Заменивший Coca-Cola «Добрый» вошел в топ-10 популярных у россиян брендов

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

«Добрый», занявший нишу ушедшей Coca-Cola, ворвался в десятку самых популярных в России брендов. Об этом пишет РБК.

Марка по итогам 2023 года заняла сразу четвертое место в топ-10. Для сравнения: годом ранее бренд был лишь на 28 строчке списка. При этом сама Coca-Cola за период упала с 25-й на 161-ю позицию.

Лидером стал «Мираторг», отобрав первенство у бренда «Простоквашино». Последний опустился сразу на третье место, уступив также Lay's. Пятерку замыкает марка «Папа может».

В топ-10 вошли «Вязанка», Felix, «Домик в деревне», Adrenalin rush и Whiskas.

За пределами десятки также много производителей соков и газированных напитков, которые за прошедший год совершили скачок в рейтинге. Так, бренд «Сады Придонья» прыгнул с 71-й на 46-ю строчку, Rich — с 119-й на 69-ю, а энергетик Flash Up Energy — с 154-й на 93-ю.

До этого россиянам рассказали, из-за чего стала дороже доставка продуктов.

Ранее в России подорожал кофе навынос.

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