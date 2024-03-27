Франция и Польша выступили за ужесточение ограничения на импорт зерна с Украины

Франция и Польша выступили за ужесточение ограничений на импорт продуктов питания с Украины, чтобы предотвратить «дестабилизацию сельскохозяйственных рынков ЕС». Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, на заседании Евросоюза (ЕС) члены объединения в числе прочего обсуждали, каким образом можно продлить отмену пошлин на украинскую сельхозпродукцию, одновременно успокоив собственных фермеров, недовольных заполнившим рынок дешевым зерном.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено отметил, что дестабилизация рынков может подорвать общественную поддержку Украины, что не в интересах как ЕС, так и Киева. Его польский коллега Чеслав Секерский подчеркнул, что фермеры в соседних с Украиной странах «платят слишком высокую цену».

По данным агентства, Париж и Варшава настаивают на ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины, чтобы доступный к перевозке лимит был средним за 2021–2023 годы.

26 марта правительство Молдавии приняло решение продлить ограничительные меры на поставки зерновых с Украины до июня для поддержки внутреннего рынка.

22 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна хочет добиться включения пшеницы в защитный механизм Евросоюза по ограничению импорта с Украины.

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