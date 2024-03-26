В Конгрессе США предупредили о возможном шоке экономики из-за долгов

Если продолжать игнорировать растущий госдолг страны, США грозит рыночный шок, подобный тому, что пережила Великобритания при премьерстве Лиз Трасс. Об этом рассказал в интервью для издания Financical Times директор независимого Бюджетного управления Конгресса США Филлип Сваджел.

По его словам, в настоящее время США еще не достигли критической точки, однако фискальная нагрузка страны следует «беспрецедентной» траектории. По мере повышения процентных ставок стоимость обслуживания госдолга перед кредиторами вырастет до $1 трлн в 2026 году, что может спровоцировать «откат» на рынке облигаций.

Согласно данным Бюджетного управления, по итогам прошлого года объем федерального долга США достиг $26,2 трлн, или 97% ВВП страны. Резкий скачок задолженности произошел после серьезных налоговых льгот, введенных Дональдом Трампом в 2017 году, а также колоссальных расходов на стимулирование экономики во время пандемии. Трамп пообещал продлить действие налоговых льгот, истекающих в 2025 году, в случае победы на президентских выборах текущего года.

«У нас есть потенциал для некоторых изменений, которые кажутся скромными — или, возможно, начинаются как скромные, а затем становятся более серьезными, — но оказывают непропорционально большое влияние на процентные ставки, а следовательно, и на фискальную траекторию», — предупредил Сваджел.

Трасс была вынуждена уйти в отставку спустя всего 45 дней пребывания на посту премьер-министра Великобритании после того, как ее план финансировать масштабные налоговые льготы за счет увеличения госдолга привел к резкому росту стоимости заимствований для страны, напоминает издание.

Замечания Сваджела прозвучали на следующий день после публикации Бюджетным управлением новых долгосрочных экономических прогнозов, согласно которым уровень госдолга США к 2054 году достигнет 166% ВВП.

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