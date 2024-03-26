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Стало известно, насколько выросли средства россиян на фоне индексации соцвыплат

ЦБ РФ: средства населения рекордно выросли на фоне индексации соцвыплат

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Объем средств россиян по итогам февраля составил рекордных для этого месяца 1,1 трлн рублей (+2,5%) на фоне индексации соцвыплат. Об этом говорится в информационно-аналитическом бюллетене «О развитии банковского сектора РФ в феврале 2024 года» Банка России.

С 1 января в России индексировали социальные и страховые выплаты на 7,4%, что положительно повлияло на показатель, отмечается в документе. Также росту средств способствовали высокие ставки по вкладам (14,79% на конец февраля).

Рублевые остатки за период увеличились на 2,9%, или 1182 млрд рублей. При этом рост наблюдался как на текущих счетах, так и на срочных вкладах. Средства в валюте по итогам прошлого месяца практически не изменились (-1,3%).

Также без явных изменений остался объем средств на счетах эскроу. Показатель сократился всего на 0,2% после снижения в январе на 1,1%. Это обусловлено ростом выдач ипотеки на фоне снижения объемов ввода жилья и, как следствие, раскрытия счетов эскроу, пояснил регулятор.

На прошлой неделе Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку в 16%. Когда ждать снижения — рассказывает «Газета.Ru».

Ранее в ЦБ прокомментировали указ об обязательной продаже валютной выручки.

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