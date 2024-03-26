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Поставки российского СПГ в Грузию резко подскочили

Объем поставок российского СПГ в Грузию за февраль вырос вдвое

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Владимир Песня/РИА Новости

Россия по итогам февраля удвоила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Грузию по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

Всего в прошлом месяце Грузия закупила из других стран 6,47 тыс. тонн СПГ против 3,37 тыс. тонн за аналогичный период 2023-го. Доля российского сырья в общем объеме поставок составила 99,8%, то есть 6,46 тыс. тонн.

В начале марта вице-премьер Александр Новак раскрыл, сколько СПГ Россия направила в Европу за 2023 год. Оказалось, что объем поставок вырос на 38% и превысил 15 млн тонн, несмотря на санкции.

До этого Испания заявила о необходимости общеевропейского эмбарго на СПГ из РФ. Вопрос отказа от российских энергоресурсов остается одним из наиболее сложных для Европы.

Ранее стало известно, какая страна стала лидером по экспорту СПГ в ЕС.

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