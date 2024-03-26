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БАПОР столкнулось с финансовым кризисом после обвинений

Арабские страны не смогли компенсировать БАПОР потерю западного финансирования

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Shutterstock/Anas-Mohammed

После прекращения финансирования из-за обвинений в причастности сотрудников к атакам на Израиль, глава ближневосточного агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини обратился к арабским монархиям Персидского залива за помощью. Пишет WSJ .

Однако собранные $85 млн от Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ недостаточны для покрытия потерь, пишет издание.

В прошлом году США выделили агентству свыше $422 млн. Полученных средств хватит лишь до мая, после чего агентству придется сократить гуманитарную деятельность в секторе Газа, включая обеспечение продовольствием и кровом более 1 млн человек. Другие структуры ООН и благотворительные организации полагаются на БАПОР, чьи 3 тыс. сотрудников распределяют основную часть помощи и оказывают первичную медпомощь.

«Но надолго ли? Мы функционируем с трудом. Без дополнительного финансирования мы окажемся на неизведанной территории», — предупредил Лаццарини.

Большинство 2,2 млн жителей Газы уже бежали из своих домов, лишены достаточной медпомощи и находятся на грани голода. Перспектива ухудшения ситуации побудила Канаду, Швецию, Австралию и Финляндию возобновить приостановленное финансирование, пишет газета.

Израиль обвинил более десяти сотрудников БАПОР, включая учителей, в участии в атаках ХАМАС и утверждает, что сотни других связаны с вооруженными группировками. Агентство уволило причастных к нападениям, но заявляет, что доказательств массовой вовлеченности нет. ООН начала два расследования нейтралитета агентства.

До этого в РФ призвали пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР из-за обвинений Израиля.

Ранее БАПОР обвинил Израиль в пытках сотрудников.

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